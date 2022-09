मुंबई: टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री का मंगलवार को मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस दौरान अनिल अंबानी, सुप्रिया सुले समेत कई लोग शामिल हुए. मिस्त्री की रविवार को कार दुर्घटना में मौत हो गई थी. वह 54 वर्ष के थे.Also Read - Delhi Traffic Guidelines: साइरस मिस्री की मौत के बाद दिल्ली पुलिस की वाहन चालकों को सलाह, की यह अपील...

मध्य मुंबई के वर्ली में साइरस मिस्त्री का इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में हिन्दू रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया गया. मिस्त्री, 2012 से 2016 तक टाटा संस के अध्यक्ष थे. Also Read - CISF ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय की सुरक्षा संभाली

महाराष्ट्र के पालघर जिले में रविवार दोपहर को हुई सड़क दुर्घटना में मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी. वे दोनों दक्षिण गुजरात स्थित उदवाडा से लौट रहे थे जो पारसी धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थल है. Also Read - Cyrus Mistry Education: 10 बिलियन डॉलर के थे मालिक, जानें कितना पढ़े-लिखे थे टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री

Maharashtra | People arrive at Worli crematorium in Mumbai for the last rites of former Chairman of Tata Sons, #CyrusMistry. NCP MP Supriya Sule also arrived here. pic.twitter.com/TO76UXI38b

— ANI (@ANI) September 6, 2022