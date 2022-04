Maharashtra News: मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन पर हुए शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे के बाद अब 3 डिब्बों में से 2 डिब्बों को पटरी पर वापस ला दिया गया है वहीं अब एक डिब्बे को पटरी पर लाने का काम फिल्हाल जारी है. वहीं आज सुबह के समय फिल्हाल धीमी गति से चलने वाली ट्रेने चल रही हैं और तेज जाने वाली ट्रेनों को बंद किया गया है. मध्य रेलवे के सीपीआर ने बताया है कि कोचों की री-रेलमेंट, ओएचई वायर और ट्रैक फिटनेस का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है. यह काम आज दोपहर 12 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है. इस अवधि के दौरान, फास्ट लाइन यातायात को भायखला और माटुंगा स्टेशनों के बीच धीमी गलियारे की ओर मोड़ दिया जाएगा. मुंबई में माटुंगा स्टेशन के पास पटरी से उतरी दादर-पुडुचेरी एक्सप्रेस की मरम्मत का काम चल रहा है.Also Read - जनवरी-मार्च के दौरान आठ प्रमुख शहरों में कार्यालय स्थलों की मांग 97% बढ़ी, मुंबई से ज्यादा हैदराबाद में बढ़ी डिमांड

#UPDATE| Re-railment of coaches, OHE wire and track fitness work is being carried out on war footing. This work is expected to be completed by 12pm today. During this period, fast line traffic will be diverted to slow corridor b/w Byculla & Matunga stations: Central Railway CPRO https://t.co/QCSMfro9Fe

— ANI (@ANI) April 16, 2022