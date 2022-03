मुंबई: भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim ) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में अरेस्‍ट राष्‍ट्रवादी कांग्रेस नेता (NCP leader) महाराष्‍ट्र के मंत्री (Maharashtra minister) नवाब मलिक (Nawab Malik) के बेटे फराज मलिक (Faraz Malik) की भी मुश्किलें बढ़ गईं हैं. दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के समन के बाद फराज मलिक के वकील ने जांच एजेंसी को संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन ED ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया है. अब इसके बाद देखना होगा कि ईडी का अगला कदम क्‍या होगा. वहीं, बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने मंत्री नवाब मलिक की केस खारिज करने की याचिका पर आज मंगलवार को कहा कि कोर्ट कल बुधवार को 2 मार्च को सुनवाई करेगा. बता दें कि नवाब मलिक अभी ईडी की हिरासत में और वह तीन मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की हिरासत में रहेंगे.Also Read - Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब नवाब मलिक के बेटे पर शिकंजा, ईडी ने भेजा नोटिस

#UPDATE | Dawood Ibrahim money laundering case: After the summon by ED, Faraz Malik’s lawyer has requested a week’s time to submit the related documents to the investigative agency. However, ED has denied the request.

— ANI (@ANI) March 1, 2022