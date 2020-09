मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के यहां बांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर फोन किया और कहा कि वह दुबई से भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरफ से बोल रहा है. पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि इस व्यक्ति ने शनिवार की रात लगभग साढ़े दस बजे दो बार फोन किया जिसके बाद कालानगर कॉलोनी में स्थित ठाकरे के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई. उन्होंने बताया, ‘‘किसी ने शनिवार की रात ‘मातोश्री’ के फोन नम्बर पर दो बार कॉल की और कहा कि दाऊद इब्राहिम उद्धव ठाकरे से बात करना चाहता है. हालांकि टेलीफोन ऑपरेटर ने मुख्यमंत्री को कॉल स्थानांतरित नहीं की.’’ Also Read - ENG vs AUS, 2nd T20I: Aaron Finch 40 run inning helps Australia to 157/7 in 20 over

अधिकारी ने कहा, ''फोन करने वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान नहीं बताई और केवल इतना कहा कि वह दाऊद इब्राहिम की तरफ से दुबई से बोल रहा है. दोनों कॉल रात लगभग साढ़े दस बजे आईं.'' उन्होंने बताया कि इसके बाद स्थानीय पुलिस को इस संबंध में सूचित किया गया और बंगले के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किये गये. उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.

पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, ''हम यह पुष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं कि फोन दुबई से किया गया था या किसी अन्य स्थान से. जांच जारी है.'' इस बीच महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने उन खबरों को खारिज किया कि फोन करने वाले व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. उन्होंने कहा, ''मातोश्री' को उड़ाने की कोई धमकी नहीं मिली.'' शिवसेना के नेता ने कहा, ''पुलिस को कॉल के बारे में सूचित किया गया है और जांच जारी है.''

