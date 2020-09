मुंबई: बॉलीवुड एक्‍टर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने शनिवार को मुंबई में एक्‍ट्रेस दीपिका पादुकोण से पांच घंटे तक पूछताछ की. दीपिका मुंबई के कोलाबा स्थित अतिथि गृह में सुबह 9 बजकर 50 मिनट पर पहुंचीं, दीपिका दोपहर बाद 3 बजकर 50 मिनट के करीब यहां से निकलीं. श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने भी सवालों का सामना किया. इसके बाद वह भी अपने- अपने घरों के लिए रवाना हो गईं. Also Read - Drug Connection: एनसीबी ने बॉलीवुड की इस बड़ी हस्‍ती को अरेस्‍ट करने की तैयारी की

बता दें कि एनसीबी ने बॉलीवुड की दो एक्‍ट्रेस श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से भी ड्रग्स के मामले में अलग से पूछताछ की. केंद्रीय जांच एजेंसी पूर्व में अभिनेत्री रिया चक्रबर्ती, उनके भाई शौविक और कुछ संदिग्ध ड्रग आपूर्तिकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है.

एनसीबी के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के डिप्टी डीजी मुथा अशोक जैन ने कहा, करिश्मा प्रकाश, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर के बयान दर्ज किए गए हैं. क्षितिज प्रसाद को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. आज कोई नया समन जारी नहीं किया गया है. हमने 18 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है.

Actor Sara Ali Khan leaves from Narcotics Control Bureau zonal office in Mumbai, after over four hours

She was summoned by NCB to join the investigation of a drug case, related to #SushantSinghRajput‘s death pic.twitter.com/5FKIYmR2JS

— ANI (@ANI) September 26, 2020