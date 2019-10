मुंबई: शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में अगली सरकार उनकी पार्टी और भाजपा की होगी और चुनाव पूर्व निर्धारित ‘50-50’ के फॉर्मूले पर काम होगा. शिवसेना नेता ने कहा कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फॉर्मूला क्रियान्वित करने पर बातचीत करेंगे. बता दें के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 106 सीटों पर और शिवसेना 61 सीटों पर जीत की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है. कांग्रेस ने 40 और एनसीपी 52 सीटों पर आगे दिख रही है. जबकि राज्‍य में 27 अन्‍य को सीटें मिलते हुए दिख रही हैं.

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों के अनुसार, एनसीपी और कांग्रेस 2014 के चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं. राउत ने सरकार गठन के लिए शिवसेना द्वारा विपक्षी दलों से हाथ मिलाए जाने की संभावना को खारिज किया. उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा, महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना सरकार बनाएगी.

#WATCH Sanjay Raut, Shiv Sena: I am going to meet Uddhav Ji. Number itne bure bhi nahi hain, aisa hota hai kabhi kabhi. Yes, we will definitely continue with the alliance. We have agreed upon a 50-50 formula. #MaharashtraAssemblyPolls2019 pic.twitter.com/ae0bJUNI8q

— ANI (@ANI) October 24, 2019