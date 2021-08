Delta Plus Varient In Maharashtra: महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले जहां कम हो रहे हैं वहीं नए वेरिएंट डेल्टा प्लस (Delta Plus Variant) के मामले बढ़ते जा रहे हैं. देश में तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है. कोरोना के मामले एक बार फिर देश में बढ़ रहे हैं. इस बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मामले सामने आए हैं. बता दें कि महाराष्ट्र के 22 जिलों में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल चुका है. वहीं सरकार व प्रशासन की चिंता दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है.Also Read - Coronavirus cases In Kerala: कोरोना संक्रमण का गढ़ बना केरल, 24 घंटे में 31 हजार से अधिक लोग हुए संक्रमित

पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्ल्स वेरिएंट के अबतक 103 मरीज सामने आ चुके हैं. डेल्टा प्लस के मामले मेंगढचिरौली, अमरावती, नागपुर, अहमदनगर, यवतमान, नासिक, भंडारा, इत्यादि से सामने आ रहे हैं. कोरोना की पहली दूसरी लहर के दौरान महाराष्ट्र में स्थिति बदतर हो गई थी. राज्य में अबतक कोरोना से कुल 64,28,294 मामले सामने आ चुके हैं.

देश में कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत कम है. सरकार की वैक्सीनेशन नीति के कारण इन मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोरोना के मामलों में कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है. लगातार वैक्सीनेशन होने के बावजूद सामने आ रहे मामले डराने वाले हैं. वहीं अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण लोगों की चिंता बढ़ चुकी है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है.