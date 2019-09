मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार की सांसद बेटे सुप्रिया सुले के साथ गुरुवार को अजीबोगरीब वाकया हुआ. ट्रेन में उनके कोच में घुसे एक टैक्‍सी सर्विस दलाल ने उन्‍हें परेशान किया और उत्‍पीड़न करते हुए बेशर्म हरकतें की हैं. एनसीपी सांसद ने दादर टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक टैक्सी दलाल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया. सुले ने कहा कि उसने मेरा रास्ता रोका, मुझे परेशान किया और उत्पीड़न करते हुए बेशर्मी से साथ तस्वीर लेने की कोशिश की. इस शिकायत पर पुलिस ने उसे अरेस्‍ट कर लिया है.

सुले ने रेलवे पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में कहा कि कुलजीत सिंह मल्होत्रा नामक शख्स उनके रेलवे कोच में घुस गया और रास्ता रोककर पूछा कि क्या उन्हें टैक्सी की जरूरत है? सुले ने ट्वीट किया कि स्पष्ट रूप से यह कहने पर कि टैक्सी की जरूरत नहीं है उसने ‘मेरा रास्ता रोका और उत्पीड़न करते हुए बेशर्मी से साथ तस्वीर लेने की कोशिश की.

Witnessed a strange experience at Dadar Station. A man by the name of Kuljit Singh Malhotra entered the train and was touting for Taxi service. Despite a refusal twice he blocked my path, harassed me and shamelessly even posed for the photo. (1/3)

— Supriya Sule (@supriya_sule) September 12, 2019