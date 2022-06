Maharashtra Govt Formation: महाराष्ट्र में बीते जारी सियासी घमासान उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही थमता नजर आ रहा है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे. खबरों के मुताबिक शुक्रवार को नई सरकार का गठन हो सकता है. इन सबके बीच उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद ही पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता का पुराना वीडियो वायरल (Devendra Fadnavis Viral Video) हो रहा है.Also Read - देवेंद्र फडणवीस आज ही लेंगे तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ, एकनाथ शिंदे बनेंगे डिप्टी सीएम

देवेंद्र फडणवीस का यह वीडियो एक दिसंबर 2019 है, जब महाराष्ट्र विधानसभा में उन्होंने कहा था- 'मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा…'

बता दें कि उनकी पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis Viral Video) ने भी शेर के माध्यम से वापसी की बात कही थी. अमृता फडणवीस ने 26 नवंबर 2019 को एक ट्वीट किया था और कहा था कि भले ही उनके पति सीएम नहीं रहे, लेकिन जल्द वापसी होगी. अमृता ने ट्वीट किया था, ‘पलट के आऊंगी शाखों में खुशबुएं लेकर, खिजां की जद में हूं मौसम जारा बदलने दे!’

पलट के आऊंगी शाखों पे खुशबुएँ लेकर,

खिज़ां की ज़द में हूँ मौसम ज़रा बदलने दे! Thanks Mah for memorable 5yrs as your वहिनी !The love showered by you will always make me nostalgic! I tried to perform my role to best of my abilities-with desire only to serve & make a positive diff🙏 pic.twitter.com/ePUzQgR9o5

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) November 26, 2019