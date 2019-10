मुंबई/ नई दिल्‍ली: महाराट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार को दोपहर में बुलाई गई बीजेपी विधायकों की बैठक में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्‍मति से विधायक दल का नेता चुना लिया गया. राज्य में सरकार बनाने और सीएम पद को के लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच चल खींचतान के बीच औपचारिकतौर पर पार्टी के विधायकों की आम सहमति की मुहर फडणवीस के नाम पर लग गई है. वहीं, शिवसेना ने अपने विधायकों की बैठक गुरुवार को पार्टी मुख्‍यालय में बुलाई है. माना जा रहा है कि बीजेपी के कदमों के मद्देनजर कल विधायकों की बैठक में शिवसेना नेतृत्‍व सरकार बनाने को लेकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है.

देवेंद्र फड़नवीस ने इस मौके पर कहा कि यह जनादेश निश्चित रूप से ‘महायुति’ (भाजपा-शिवसेना गठबंधन) के लिए है, क्योंकि हमने ‘महायुति’ के लिए वोट मांगे थे. लोगों ने इसके लिए मतदान भी किया. इसलिए संदेह नहीं होना चाहिए. यह एक ‘महायुति’ सरकार होगी.

Devendra Fadnavis, BJP: This mandate is surely for ‘mahayuti’ (BJP-Shiv Sena alliance) as we sought votes for ‘mahayuti’. People also voted for it. So there should be not doubt. It will be a ‘mahayuti’ govt. (file pic) pic.twitter.com/AkehNSZzlb

