'भारत में कोई भी मुस्लिम औरंगजेब का वंशज नहीं, मुसलमान नहीं मानते उसे अपना नेता', अकोला में बोले डिप्टी सीएम फडणवीस

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे राजा केवल छत्रपति शिवाजी महाराज हैं. हमारे पास दूसरा राजा नहीं हो सकता. भारत में मुसलमान औरंगजेब के वंशज नहीं हैं. औरंगजेब और उसके वंश बाहर से आए थे. इस देश का मुसलमान जिसके पास राष्ट्रीय विचार हैं, उसने औरंगजेब को कभी स्वीकार नहीं किया. वे केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं.

अकोला में फडणवीस ने रविवार को कहा कि भारत में कोई भी मुस्लिम औरंगजेब का वंशज नहीं है और देश में राष्ट्रवादी मुसलमान मुगल बादशाह को अपना नेता नहीं मानते. उन्होंने औरंगाबाद जिले में औरंगजेब के मकबरे पर जाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर पर भी निशाना साधा और शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से सवाल किया कि क्या उन्हें उनका कदम मंजूर है.

इस साल की शुरुआत में उद्धव ठाकरे और आंबेडकर के दलों ने गठबंधन किया था. नरेन्द्र मोदी नीत केंद्र सरकार के नौ साल पूरे होने पर अकोला में जनसभा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा, ‘‘अकोला, संभाजीनगर और कोल्हापुर में जो हुआ वह संयोग नहीं, बल्कि प्रयोग था. राज्य में औरंगजेब के इतने हमदर्द कैसे आ गए?’’ उन्होंने कहा, ‘‘औरंगजेब हमारा नेता कैसे हो सकता है? हमारा राजा केवल एक है और वह छत्रपति शिवाजी महाराज हैं…भारत के मुसलमान, औरंगजेब के वंशज नहीं हैं. मुझे बताएं कि औरंगजेब के वंशज कौन हैं?