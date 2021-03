Devendra Fadnavis, Anil Deshmukh, Maharashtra Police, IPS officers, News: महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और पूर्व मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडनवीस (Devendra Fadnavis) ने दावा किया है कि महाराष्‍ट्र पुलिस (Maharashtra Police) में IPS और गैर आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर- पोस्‍ट‍िंग का बड़ा रैकेट है. भाजपा नेता देवेंद्र फडनवीस ने कहा है कि उन्‍होंने केंद्रीय गृह सचिव से मिलने का समय मांगा है और आईपीएस ( IPS officers) और गैर-आईपीएस अधिकारियों ( non-IPS officers) के कथित ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट( transfer posting racket) से संबंधित कॉल रिकॉर्डिंग और कुछ दस्तावेजों के 6.3 जीबी से अधिक डेटा उन्हें सौंपने के लिए कहा है. Also Read - Maharashtra Political Crisis: नवनीत राणा ने लगाए हैं गंभीर आरोप, अब अरविंद सावंत ने दिया ये जवाब, जानिए

महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को दावा किया है कि ट्रांसफर का रैकेट कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ा है. पकड़ने से पहले DG और ACS होम की अनुमति ली और मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट पहुंचाई. अब तक रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की गई. मैंने आज दिल्ली में गृह सचिव से मिलने का समय मांगा है. मैं CBI से जांच कराने की मांग करूंगा. Also Read - अनिल देशमुख ने कबूला- 15 फरवरी को निजी प्लेन से जा रहा था मुंबई

Commissioner of Intelligence sent a report of intercepted calls suspicious to be involved in transfer racket to DG Maharashtra in Aug ’20. It was forwarded to CM later & he expressed concern but no action was taken. I have data of 6.3 GB containing all info: Devendra Fadnavis pic.twitter.com/z0QKrknyba Also Read - क्या बचेगी अनिल देशमुख की कुर्सी? महाविकास आघाड़ी की आज दिल्ली में बैठक...

