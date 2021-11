Devendra Fadnavis Vs Nawab Malik: ड्रग्स मामले को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस कड़ी में आज देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि नवाब मलिक का ‘अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है और उसके सबूत भी हैं.’ इसके बाद फडणवीस ने सबूत भी पेश किए. फडणवीस ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में दो लोगों का नाम लिया, जो हैं- सलीम पटेल और सरकाद शाह वली खान. फडणवीस ने बताया कि ये दोनों अंडरवर्ल्ड के गुर्गे हैं, जिनका नवाब मलिक से संबंध है.Also Read - देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर लगाए गंभीर आरोप, बोले - उनके परिवार के दाऊद इब्राहिम से संबंध

फडणवीस से नवाब मलिक ने कहा है-आ रहा हूं मैं….

नवाब मलिक ने फडणवीस को जवाब दिया और कहा है कि 'मेरे ऊपर अब तक इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं. मैं आज तो कुछ नहीं कहूंगा.मैं कल सुबह 10 बजे देवेंद्र फडणवीस के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का खुलासा करूंगा. अंडरवर्ल्ड का जो खेल शुरू हुआ है, उस पर मैं कल सुबह 10 बजे बताऊंगा.' नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने बम धमाका करने की बात कही थी, लेकिन नहीं कर पाए।.अब मैं उनके खिलाफ अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम फेंकूंगा.

Mumbai | I will drop a hydrogen bomb tomorrow in connection with Devendra Fadnavis. I will expose Devendra Fadnavis’ underworld links: Maharashtra minister Nawab Malik pic.twitter.com/gqiyel94Lw

— ANI (@ANI) November 9, 2021