नागपुर: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सोमवार को नागपुर में मतदान करने के बाद जनता से लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील की. फडणवीस अपनी पत्नी और मां के साथ धरमपेठ क्षेत्र के एक स्कूल में बने एक मतदान केंद्र पहुंचे और तीनों ने वहां मतदान किया.

मुख्यमंत्री ने जनता से लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील भी की. मतदान के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, ”हम ऐसी सरकार चुनते हैं, जो हमारे सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करे. सरकार से अपेक्षाएं लाजिमी हैं, लेकिन इस प्रकार की अपेक्षाएं करने का पहला अधिकार मतदान करने वालों का है.”

चार बार विधायक निर्वाचित हुए फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने राज्य में दोबारा भाजपा की सरकार बनने का विश्वास व्यक्त किया था.

#MaharashtraAssemblyElections2019: Chief Minister Devendra Fadnavis, wife Amruta & mother Sarita after casting their vote, at a polling booth in Nagpur. pic.twitter.com/iDb5YgE8bt

— ANI (@ANI) October 21, 2019