Maharashtra Govt Formation: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने इसका ऐलान किया. फडणवीस ने कहा कि वह इस सरकार का हिस्सा नहीं होंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे (Maharashtra New CM) की अगुवाई वाली सरकार में मैं शामिल नहीं होउंगा. वहीं, देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के इस फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नेड्डा का रिएक्शन आया है.Also Read - भाजपा की प्लानिंग का खुलासाः शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को सीएम पद सौंपने की असली वजह आई सामने

#WATCH | "…BJP's central leadership has decided that Devendra Fadnavis should become a part of the Govt. So, made a personal request to him and Central leadership has said that Devendra Fadnvais should take charge as Deputy CM of Maharashtra..," BJP national president JP Nadda pic.twitter.com/Gxmt4zurym

— ANI (@ANI) June 30, 2022