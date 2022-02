मुंबई: बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की प्रबंधक रहीं दिशा सालियान (Disha Salian) की मौत के बारे में भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे विधायक नीतीश राणे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आज ही महाराष्ट्र महिला आयोग ने मुंबई पुलिस से केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था. इसके बाद मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोप है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बेटे नीतीश राणे ने सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रहीं दिशा सालियान को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी, जो अपमानजनक थी. दिशा सालियान ने एक बहुमंजिला इमारत से कूद कर जान दे दी थी. इसके 6 दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड कर ली थी.Also Read - UP Polls 2022: पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर हमला, 'काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई लेकिन...'

महाराष्ट्र महिला आयोग ने इसे लेकर पुलिस से कहा था कि वह केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई करे. भाजपा नेता नारायण राणे ने जून 2020 में हुई दिशा सालियान की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाया था. एमएससीडब्ल्यू की अध्यक्ष रूपाली चकणकर ने कई ट्वीट कर कहा कि दिशा सालियान के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि न तो उनके साथ दुष्कर्म हुआ था और न ही वह गर्भवती थीं. दिशा सालियान के माता-पिता ने आयोग से बेटी की मौत के बाद उसके चरित्र के हो रहे कथित हनन को लेकर शिकायत की थी. चकणकर ने कहा कि उन्होंने (मृतका के माता-पिता) सोशल मीडिया पर उनकी बेटी को लेकर ‘‘ गलत सूचना’’ प्रसारित करने को लेकर नारायण राणे, नीतेश राणे और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. Also Read - दिशा सालियान की मौत के बारे में फैलाई भ्रामक अफवाह, महिला आयोग ने कहा- केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो

Maharashtra | FIR registered against Union Minister Narayan Rane and his MLA son Nitesh Rane for allegedly making defamatory remarks against late actor Sushant Singh Rajput’s former manager Disha Salian: Mumbai Police

