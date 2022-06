मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी गवाह बनने की बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे (Sachin Vaze) की अर्जी स्वीकार कर ली. वाजे ने विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल अर्जी में दावा किया था कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के साथ सहयोग किया है. इसके बाद अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके इकबालिया बयान को दर्ज किया गया. सीबीआई ने अपने जवाब में कुछ शर्तों के साथ वाजे का अनुरोध स्वीकार कर लिया था. विशेष न्यायाधीश डी पी शिंगडे ने बुधवार को वाजे की अर्जी मंजूर कर ली.Also Read - भगवान हनुमान ने कहां जन्म लिया? धर्म संसद में आपस में ही भिड़ गए साधु-संत-महात्मा, एक-दूसरे पर किया अटैक

Maharashtra | Special CBI court has approved the application of dismissed police officer Sachin Waze to turn 'approver' against other accused including former home minister Anil Deshmukh in an alleged corruption case. The court has ordered Waze to appear before it on June 7

