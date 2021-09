मुंबई: ठाणे पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) ने 15 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले (Dombivli Gang Rape Case) में नवी मुंबई से दो और लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही मामले के संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, जबकि इनमें से दो नाबालिगों को हिरासत में भी लिया गया है. इस तरह से अब तक 28 आरोपियों को गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. इस मामले में अब तक 33 आरोपियों के नाम सामने आए हैं. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है.Also Read - Maharashtra: पहले दो विवाह की बात छिपा तीसरी शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज

28 out of 33 identified accused arrested so far, of which 2 persons are minors. Victim’s condition is stable. She knew the accused through social media. No political connection found in the case as of now: Thane ACP and SIT head Sonali Dhole on Dombivli gang rape case pic.twitter.com/RzqWc2qT5h

— ANI (@ANI) September 24, 2021