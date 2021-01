Drugs Case: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने ड्रग्स मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) के दामाद समीर खान (Sameer Khan) को गिरफ्तार किया है. इससे पहले NCB ने समीर को पूछताछ के लिए बुलाया था. Also Read - ड्रग्स मामले में NCB की बड़ी कार्रवाई, मंत्री नवाब मलिक के दामाद को भेजा समन

NCB के एक अधिकारी ने बताया कि मलिक के दामाद समीर खान को दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट स्थित एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था. वह सुबह लगभग 10 बजे वहां पहुंचे और कई घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. Also Read - NCB ने ड्रग्स मामले में 'Muchhad Paanwala' को किया गिरफ्तार, जानें भारत के 'सबसे अमीर' पानवाले की पूरी कहानी

सूत्रों ने बताया कि ड्रग्स मामले के एक आरोपी और उनके बीच 20,000 रुपये का कथित ऑनलाइन लेन-देन का मामला सामने आने के बाद एजेंसी ने उन्हें तलब किया था. इस मामले में ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी और दो अन्य को पिछले सप्ताह 200 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था. Also Read - ड्रग्स कनेक्शन में उछला मुंबई के मशहूर मुच्छड़ पानवाला का नाम, NCB ने भेजा समन

गौरतलब है कि एजेंसी ने मंगलवार को मुंबई के प्रसिद्ध मुच्छड़ पानवाला दुकान के एक मालिक रामकुमार तिवारी को गिरफ्तार किया. बता दें कि नवाब मलिक उद्धव ठाकरे नीत महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में अल्पसंख्यक मामले और कौशल विकास मंत्री हैं.

Maharashtra Minister #NawabMalik ke DAMAD "Drug Lord" #SamirKhan ko Narcotics Control Bureau #NCB ne giraftar kiya, arrested. Nawab Malik should be dropped from Thackeray Sarkar @BJP4Maharashtra @Dev_Fadnavis @BJP4India

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) January 13, 2021