Dulhe Ne Manga Anokha Dahej: दहेज में आपने नकदी, गहने, गाड़ी, फ्लैट और महंगे गिफ्ट मांगने के बार में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दूल्हे और उसके परिवार ने दहेज में ऐसी अजीब मांग रख दी, जिसके बारे में आप सोचकर ही हैरान हो जाएंगे. दरअसल, औरंगाबाद के उस्मानपुर पुलिस थाना में एक लड़की के पिता ने वरपक्ष पर दहेज में 21 नाखूनों वाला कछुआ और काला लैब्राडोर कुत्ता मांगने का आरोप लगाया है. इस मामले में पुलिस ने दूल्हे और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब किसी भी वक्त दहेज मांगने के आरोप में गिरफ्तारी हो सकती है.Also Read - Maharashtra News: उद्धव सरकार का नया फरमान, मोबाइल का कम-से-कम इस्तेमाल करें सरकारी कर्मचारी

जानकारी के मुताबिक, औरंगाबाद के उस्मानपुरा में रहने वाले एक लड़के की शादी रामनगर इलाके की एक लड़की के साथ तय हुई थी. 10 फरवरी, 2021 को सगाई भी हो गई. दोनों पक्षों ने मिलकर तय किया था कि कुछ महीनों के बाद कोविड खत्म होने पर शादी होगी, लेकिन इस बीच लड़के वालों ने लड़की वालों के सामने दहेज में अजब मांग रख दी है. Also Read - Ajab Pyar Ki Gazab Kahani: शादी के 17 दिनों बाद ही दूल्हे ने बनाया एग्रीमेंट, प्रेमी को सौंप दी अपनी दुल्हन, जानकर हो जाएंगे हैरान

An FIR was registered in Maharashtra’s Aurangabad against a Nashik-based man & his family members for demanding a tortoise with 21 toenails & a black labrador as dowry, under sections 406, 420, & 34 of IPC: Sadhna Adhav, Sub-Inspector at Osmanpura PS in Aurangabad (24.07) pic.twitter.com/NPGYcbLA0g

— ANI (@ANI) July 25, 2021