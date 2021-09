Earthquake News: महाराष्ट्र के नासिक में गुरुवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गये हैं. रिक्टर पैमाने पर भूकंप (Earthquake) की तीव्रता 3.5 मापी गई. भूकंप का केंद्र नासिक (Nashik Earthquake) से 95 किलोमीटर दक्षिण में था. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) के मुताबिक भूकंप दोपहर 2 बजकर 28 मिनट पर आया.Also Read - Earthquake: उधर ओडिशा में चक्रवात का अलर्ट, इधर अरुणाचल में हिली धरती, 4.5 रही भूकंप की तीव्रता

An earthquake of magnitude 3.5 on the Richter scale occurred 95 km west of Nashik, Maharashtra at 1428 hours: National Center for Seismology

