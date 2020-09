Maharashtra Earthquake: महाराष्ट्र के कई हिस्सों में शुक्रवार देर रात और शनिवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. मुंबई से 98 किलोमीटर उत्तर में शनिवार सुबह 6:36 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Centre for Seismology) के अनुसान रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.7 मापी गई. Also Read - महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री पर कंगना का पलटवार, ''एक ही दिन में यह POK से तालिबान बन गया''

इससे पहले शुक्रवार रात नासिक में भूकंप के दो झटके महसूस किए गए. पहला झटका रात 11 बजकर 11 मिनट नासिक से 95 किलोमीटर पश्चिम में महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.6 मापी गई.

Earthquake of Magnitude:3.6, Occurred on 05-09-2020, 00:05:12 IST, Lat: 19.99 & Long: 72.88, Depth: 5 Km ,Location: 95km W of Nashik, Maharashtra, India for more information https://t.co/0bHDAVAQba pic.twitter.com/MQq7FO7bWa

— National Centre for Seismology (@NCS_Earthquake) September 4, 2020