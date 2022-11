Earthquake in Maharashtra: मुंबई से लगे ठाणे जिले के शहापुर तालुका में 2.7 तीव्रता का भूकंप आया

महाराष्ट्र में मुंबई से लगे ठाणे जिले के शहापुर तालुका में 2.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया.

फोटो प्रतीकात्मक

Earthquake: महाराष्ट्र में मुंबई से लगे ठाणे जिले ( Maharashtra’s Thane district) के शहापुर तालुका (in Shahapur taluka) में 2.7 तीव्रता का भूकंप (tremor of 2.7 magnitude was recorded) दर्ज किया गया. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी, शहापुर तहसीलदार नीलिमा सूर्यवंशी ने कहा कि मंगलवार शाम 5.46 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए.

तहसीलदार नीलिमा सूर्यवंशी ने कहा, “यह भातसा बांध से 24 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में रिकॉर्ड किया गया, जिसका केंद्र सोगांव गांव (epicentre in Sogaon village) में था.”