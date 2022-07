Maharashtra News: महाराष्ट्र में शिवसेना किसकी…उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों इसके लिए दावा पेश कर रहे हैं और दोनों के बीच इसे लेकर कई दिनों से तनातनी जारी है. इसी बीच अब चुनाव आयोग ने दोनों से कहा है कि यह साबित करें कि शिवसेना किसकी है. इसके लिए चुनाव आयोग ने दोनों को आठ अगस्त तक का समय दिया है और कहा है कि इससे पहले वे इसके लिए दस्तावेजी सबूत पेश करें.Also Read - Maharashtra News In Hindi: भाजपा नेता चित्रा वाघ ने शेयर किया वायरल वीडियो, नाना पटोले ने दी चेतावनी, जानिए

चुनाव आयोग ने कहा-शिवसेना किसकी, ये साबित करें.. Also Read - Sanjay Raut ED Summon: ED ने संजय राउत को फिर से भेजा समन कहा ‘हाजिर’ हो, शिवसेना की बढ़ी मुश्किलें | Watch Video

चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि दोनों ये को ये साबित करना होगा कि उनके पास शिवसेना में बहुमत के सदस्य हैं. उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को दस्तावेज पेश करने होंगे जिसके बाद चुनाव आयोग उनके दावों और उनके बीच के विवादों पर सुनवाई करेगा. इसके साथ ही चुनाव आयोग द्वारा ठाकरे गुट और शिंदे गुट दोनों को शिंदे के विद्रोह के कारण हुई पार्टी में दरार पर लिखित में अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया है. Also Read - सुप्रीम कोर्ट में उद्धव बनाम शिंदे: MLAs की अयोग्यता पर फैसला टला; 1 अगस्त को अगली सुनवाई, दोनों पक्षों को नोटिस जारी

The Election Commission of India asks both Uddhav Thackeray and Eknath Shinde to submit documentary evidence to prove that they have the majority members in the Shiv Sena.

(File photos) pic.twitter.com/HT4geWExXP

— ANI (@ANI) July 23, 2022