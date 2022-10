Mumbai,Shiv sena, महाराष्ट्र उपचुनाव, अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट: शिवसेना का ‘धनुष और तीर’ को लेकर पार्टी के के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे नीत दोनों के दावों के बीच भारत के चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश पारित किया. चुनाव आयोग ने कहा है कि अंधेरी पूर्व उपचुनाव में दोनों समूहों में से किसी को भी “शिवसेना” के लिए आरक्षित “धनुष और तीर” के प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.Also Read - बॉलीवुड को शीर्ष पर ले जाने में मुस्लिमों का सबसे ज्यादा योगदान: NCP सुप्रीमो शरद पवार

महाराष्ट्र उपचुनाव में शिवसेना के नाम, चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेंगे ठाकरे, शिंदे गुट. भारत निर्वाचन आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे नीत दोनों गुटों द्वारा पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह का उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी है.

Shiv Sena’s ‘Bow & Arrow’ symbol claim | Election Commission of India passes interim order, says in Andheri East bye polls neither of the two groups shall be permitted to use the symbol “Bow & Arrow”, reserved for “Shivsena”. pic.twitter.com/QtC9iNhZ0X

