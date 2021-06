ED, Maharashtra, Anil Deshmukh, NCP, Sharad Pawar, Money Laundering Case, PMLA, Mumbai, Nagpur,नई दिल्ली/मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने महाराष्‍ट्र के पूर्व गृह मंत्री (former Maharashtra Home)अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर शिकंजा करते हुए पीएमएलए केस (money laundering case)में उनके दो सहायकों को अरेस्‍ट कर लिया है. कल शुक्रवार को करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर लिया. इस घटनाक्रम पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार (NCP chief Sharad Pawar)ने कहा- यह हमारे लिए नया नहीं है. दूसरों के खिलाफ भी प्रयास किए गए. चिंता करने की जरूरत नहीं. Also Read - Maharashtra Lockdown Latest Update: महाराष्ट्र में सख्त हुई Unlock की प्रक्रिया, मॉल और थिएटर खोलने पर रोक; यहां देखें नई गाइडलाइन

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ED ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोपों के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले में उनके दो सहायकों को गिरफ्तार किया है.

एनसीपी नेता व पूर्व गृह मंत्री देशमुख के परिसरों पर ईडी के छापे और उनके दो सहायकों की गिरफ्तारी पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, यह हमारे लिए नया नहीं है. दूसरों के खिलाफ भी प्रयास किए गए. केंद्रीय एजेंसियों की निगाह उनके (अनिल देशमुख) बेटे के कारोबार पर थी, लेकिन जहां तक ​​मुझे पता है उन्हें कुछ नहीं मिला इसलिए वे अन्य जगहों पर उनके परिवार के लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. चिंता करने की जरूरत नहीं.

This isn’t new for us.Attempts were made against others too. Central agencies had eyes on his son’s business but got nothing as far as I know hence they trying to create problems for his family at other places.Don’t need to worry: NCP chief on ED raid at Anil Deshmukh’s premises pic.twitter.com/UeW5fvCVCa

