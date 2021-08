मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित धनशोधन मामले में जांच के तहत महाराष्ट्र में शिवसेना की सांसद भावना गवली (Shiv Sena MP Bhavana Gawali) से जुड़े कई परिसरों पर सोमवार को छापेमारी की. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. कथित तौर पर 18 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, वहीं, एक अन्‍य न्‍यूज एजेंसी ने 70 करोड़ रुपए से जुड़ा मामला बताया है.Also Read - MP: आदिवासी की पिटाई कर वाहन से घसीटा, इलाज के दौरान मौत, 5 आरोपी अरेस्‍ट

वहीं, न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, महाराष्ट्र में शिवसेना नेता भावना गवली से जुड़े 72 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वाशिम जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की है. न्‍यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि यवतमाल- वाशिम से लोकसभा की सदस्य से जुड़े कम से कम सात परिसरों पर धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत छापेमारी की गई.

Maharashtra | Enforcement Directorate conducts raids at nine locations in Washim district in connection with a Rs 72 crore alleged scam case involving Shiv Sena leader Bhavana Gawali

