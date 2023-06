Mumbai: ईडी ने IRS अफसर को अरेस्ट किया, पूछताछ के लिए लखनऊ से मुंबई लाया जा रहा

मुंबई: अधिकारी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीमाशुल्क और माल एवं सेवाकर (GST) के अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर काम करने वाले भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के एक अधिकरी सचिन सावंत (Sachin Sawant) धन शोधन के एक मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया. पूछताछ के लिए उन्हें लखनऊ से मुंबई लाया जा रहा है. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. सचिन सावंत (Sachin Sawant) पूर्व में मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में उप निदेशक के तौर पर संघीय एजेंसी के साथ काम कर चुका था.

