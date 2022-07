मुंबई: शिवसेना के सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को आज ED ने हिरासत में ले लिया है. हिरासत में लिए जाने के बाद अब ED संजय राउत से पूछताछ करेगी. संजय राउत को ईडी ने ‘पात्रा चॉल लैंड स्कैम केस’ (Patra Chawl land scam case) में हिरासत में लिया है. अब संजय राउत के घर से कैश भी मिला है. संजय राउत के घर से ED को 11. 50 लाख रुपए मिले हैं. ED के सूत्रों के अनुसार, संजय राउत के घर से मिले इस कैश का कोई हिसाब नहीं है. ये रुपए कैसे हैं, और किसके हैं, इसका पता ED लगा रही है. बता दें कि आज सुबह से ED संजय राउत के घर पर छापेमारी कर रही थी. ईडी की टीम के साथ CRPF के अधिकारी भी मौजूद थी. ED की टीम पतरा चॉल भूमि घोटाला मामले में जांच कर रही है. घर पर सर्च अभियान चलाया. इसके बाद संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया.Also Read - बरामद हुए करोड़ों रुपए किसके हैं, इस सवाल पर पार्थ चटर्जी ने दिया जवाब, बोले...

हिरासत में लिए जाने के बाद संजय राउत अपने ही अंदाज़ में नज़र आए और लोगों का बार-बार हाथ ऊपर उठाकर अभिवादन किया. हिरासत में लिए जाने के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. इस दौरान संजय राउत ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने आए हैं और मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं. मैं किसी से डरता नहीं हूँ. Also Read - Sanjay Raut Detained: शिवसेना सांसद संजय राउत को ED ने हिरासत में लिया, सुबह से चल रही थी छापेमारी

#WATCH | Mumbai: Earlier visuals of Shiv Sena leader Sanjay Raut when he was taken to the ED office after being detained by ED officials from his residence pic.twitter.com/nZrWKecNeI

— ANI (@ANI) July 31, 2022