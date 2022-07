दिल्‍ली/ मुंबई: ईडी ने धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को पांच जुलाई को तलब किया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को-लोकेशन घोटाले के सिलसिले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को 5 जुलाई को दिल्ली तलब किया है.Also Read - दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, बरसात के बाद मौसम सुहावना हुआ

बता दें कि महाविकास अघाड़ी के कार्यकाल में महाराष्‍ट्र के पुलिस निदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्‍नर रह चुके हैं. ईडी अधिकारी ने कहा कि पांडेय को शनिवार को समन जारी किया गया था. वह 30 जून को ही पुलिस बल से सेवानिवृत्त हुए हैं. पांडे इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन ईडी अधिकारी ने कहा कि पूर्व पुलिस आयुक्त दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं.

Enforcement Directorate (ED) has summoned former Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey to Delhi on July 5, in connection with the National Stock Exchange (NSE) co-location scam.

