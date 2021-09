प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री (former Maharashtra Home Minister) अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (money laundering case) में लुकआउट नोटिस (Lookout Notice) जारी किया है. इस मामले में सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के मामले में 21 अप्रैल को देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने पूर्व मंत्री और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी.Also Read - Maharashtra Covid Restrictions: महाराष्ट्र में लगीं कोरोना पाबंदियों में मिलेगी ढील, सीएम उद्धव ठाकरे ने रखी ये शर्त

Enforcement Directorate issued a lookout notice against former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh in connection with a money laundering case

