प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिवसेना (Shiv Sena) नेता संजय राउत (Sanjay Raut) की पत्नी वर्षा राउत (Varsha Raut) को एक बार फिर समन भेजा है. ED ने पीएमसी बैंक घोटाला (PMC Bank Scam Case) मामले में वर्षा राउत को 5 जनवरी को पेश होने को कहा है. इससे पहले ED ने वर्षा राउत को मंगलवार यानी आज पेश होने को कहा था. वर्षा राउत आज ईडी के सामने पेश नहीं हुईं थी और उन्होंने समय की मांग की थी. राउत ने कहा, 'हमने चार और दिनों की मांग की है. हम केंद्रीय एजेंसियों का पूरा सम्मान करते हैं.'

Enforcement Directorate issues fresh summon to Varsha Raut wife of Shiv Sena MP Sanjay Raut to appear before it on 5th January in connection with PMC Bank scam case: ED official

She had sought time from the agency till January 5 when she was summoned earlier.

