शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) के घर सुबह-सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पहुंची है. जांच एजेंसी ‘पत्रा चॉल लैंड स्कैम केस’ (Patra Chawl land scam case) में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है. इस मामले में संजय राउत को ईडी ने 20 जुलाई को समन किया था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्तता की वजह से शिवसेना सांसद एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे. अपने वकीलों के मार्फत उन्होंने 7 अगस्त तक का समय मांगा था. ED ने गुजारिश को खारिज कर दिया था और और दोबारा 27 जुलाई को समन किया था. इस बार भी संजय राउत नहीं पहुंचे और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली में होने की बात कही. उसके बाद ही ED की संजय राउत के घर पहुंची है.Also Read - मुंबई में अपनी बात पर अड़े हैं टैक्सी चालक, हड़ताल तो टली, गुस्सा नहीं; ये हैं मांगें

Mumbai | Enforcement Directorate officials conduct search & questioning at the residence of Shiv Sena leader Sanjay Raut, in the Patra Chawl land scam case pic.twitter.com/eE0E9mxatl

— ANI (@ANI) July 31, 2022