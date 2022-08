मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पात्रा चॉल भूमि धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने अब शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को तलब किया है. ईडी के मुताबिक, पात्रा चॉल जमीन धनशोधन मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को तलब किया गया है. वर्षा राउत के खाते में लेन-देन के बाद समन जारी हुआ है.Also Read - मुंबई में दवा बनाने वाली कंपनी से 1400 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त, एक महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार | Watch Video

बता दें कि पात्रा चॉल भूमि कथित धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी की हिरासत आज समाप्त हो रही थी, जिसे कोर्ट ने अगले 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. ED के अधिकारियों ने आज पीएमएलए (PMLA) कोर्ट में पेश किया और उनकी आगे की हिरासत की मांग की इसके बाद कोर्ट ने उनका रिमांड बढ़ा दिया. ED ने आज कुछ लोगों को भी पूछताछ के लिए तलब किया है. Also Read - Mumbai: 1400 करोड़ रुपए का 700 किग्रा से ज्यादा मादक पदार्थ मेफेड्रोन जब्त, 5 लोग अरेस्ट

ED summons Sanjay Raut’s wife Varsha Raut in the Patra Chawl land case money laundering case. Summons issued after transactions done on Varsha Raut’s account came to light: ED pic.twitter.com/8cUyE7Bcao

— ANI (@ANI) August 4, 2022