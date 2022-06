Munbai, ED, Sanjay Raut: महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के घटक दल शिवसेना के बागी विधयाकों और पार्टी लीडरशिप के बीच के तेज सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है. इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने आज सोमवार को शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत को नोटिस भेजा है. ईडी ने संजय राउत को कल तलब किया है.Also Read - शिवसेना का आरोप- महाराष्ट्र में सियासी संकट के पीछे बीजेपी का हाथ, बागियों को 50-50 करोड़ देकर खरीदा गया

जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को 28 जून को तलब किया है.

Enforcement Directorate (ED) summons Shiv Sena MP Sanjay Raut on June 28, in connection with Patra Chawl land scam case

