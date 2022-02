Dawood Ibrahim: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद माफिया के खिलाफ हाल ही में दर्ज हुए मामलों के सिलसिले में ED ने सोमवार रात और मंगलवार को मुंबई और आस-पास के इलाकों में जबरदस्ती तलाशी अभियान चलाया. प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारी आज दाऊद की बहन हसीना पारकर (Dawood Ibrahim s sister Haseena Parkar) के आवास पर भी पहुंची. बताते चलें कि हसीना पारकर (Haseena Parkar) की मौत हो चुकी है. ऐसा कहा जाता है कि मुंबई ब्लास्ट के बाद फरार दाऊद ने पाकिस्तान में जाकर अपना आपराधिक समाज्य बना लिया है और वहीं से भारत में भी गतिविधियों को निर्देशित करता है.Also Read - दस्तावेजों के अनुसार समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति से हैं, समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा : आयोग

