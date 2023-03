ED ने 150 करोड़ रुपए के फ्रॉड में नागपुर-मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी और सर्वे, करोड़ों की ज्वेलरी और नकदी जब्त

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में पंकज मेहदिया (Pankaj Mehadia) व अन्य द्वारा किए गए लगभग 150 करोड़ रुपए के पोंजी स्कीम धोखाधड़ी (Ponzi Scheme fraud of Rs 150 crore) से जुड़े एक मामले में नागपुर और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाया. ईडी ने बीते 3 मार्च को तलाशी ली. ईडी ने तलाशी और सर्वे के दौरान 5.51 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषण, 1.21 करोड़ रुपए की नकदी, डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं.

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा, ईडी ने पंकज मेहदिया, लोकेश और कथिक जैन द्वारा निवेश धोखाधड़ी के संबंध में नागपुर मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी और सर्वेक्षण किया है. 5.51 करोड़ रुपये के बेहिसाब आभूषण और 1.21 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं. आगे की जांच जारी है.