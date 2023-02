चुनाव आयोग के फैसले को SC में चुनौती देंगे उद्धव ठाकरे, कहा- 'शिंदे गुट ने तीर-कमान चिन्ह चुराया, जनता लेगी बदला'

Shiv Sena Symbol: उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव आयोग से बड़ा झटका मिला है. आयोग (Election Commission Of India) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट को ‘असली’ शिवसेना (Shiv Sena) माना है. इसके साथ-साथ आयोग ने ‘तीर-कमान’ चुनाव चिह्न भी शिंदे गुट को आवंटित करने का आदेश दिया. चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) का बयान आया है.

We will surely go to the Supreme Court against this EC order. We are sure that the SC will set aside this order and that the 16 MLAs will be disqualified by SC: Uddhav Thackeray on EC order that “Shiv Sena” name & “Bow & Arrow” symbol to be retained by Eknath Shinde faction pic.twitter.com/Iqt5VnGUyO — ANI (@ANI) February 17, 2023