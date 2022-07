Maharashtra, Maharashtra CM,Eknath Shinde, special protocol: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज शुक्रवार को निर्देश दिया है कि सीएम के काफिले को विशेष प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है. यह जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है. सीएमओ के बयान के मुताबिक, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया है कि सीएम के काफिले को विशेष प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है. इस मामले पर पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ और पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर से भी चर्चा हुई.Also Read - धार्मिक यात्रा: इस सावन करिये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, यहां शिवजी ने किया था कुंभकर्ण के पुत्र का वध

बता दें कि महाराष्ट्र में ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को हाल में वरिष्ठ नेता शिंदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत का सामना करना पड़ा. पार्टी के अधिकतर विधायकों ने शिंदे का पक्ष लिया, जिससे महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई थी. ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके एक दिन बाद शिंदे ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.

Maharashtra CM Eknath Shinde has directed that the CM’s convoy does not require special protocol. This matter was also discussed with Director General of Police Rajnish Seth and Police Commissioner Vivek Phansalkar: CMO pic.twitter.com/BX8WqAFkBs

— ANI (@ANI) July 8, 2022