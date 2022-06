Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. अयोग्य घोषित किए जाने का नोटिस मिलने के बाद बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गए हैं. बागी विधायक इस समय असम के गुवाहाटी में एक रेसॉर्ट में रुके हुए हैं. इस बीच बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने शिवसेना पर बड़ा निशाना साधा है. एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर शिवसेना की आलोचना की है. एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना (Shivsena) ऐसे लोगों का समर्थन कैसे ले सकती हैं जिनके दाउद इब्राहीम और मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल लोगों से रिश्ते हैं. हमने ये कदम इसीलिए उठाया है.Also Read - उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को फोन कर गुहार लगा रही हैं बागी विधायकों की पत्नियां, शिवसेना का दावा

एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसे लोगों का साथ देने से मरना ज्यादा बेहतर है. शिंदे ने कहा कि हिंदुत्व की विचारधारा के लिए अगर मरना भी पड़े तो ठीक है. हम इसे अपना भाग्य समझेंगे. शिंदे ने अपनी ये बातें कहने के लिए कई ट्वीट किए, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

How can Balasaheb Thackeray’s Shiv Sena support people who had direct connection with culprits of Mumbai bomb blast, Dawood Ibrahim & those responsible for taking lives of innocent people of Mumbai. That’s why we took such step, it’s better to die, tweets Eknath Shinde pic.twitter.com/9Tbjd7CLs1

— ANI (@ANI) June 26, 2022