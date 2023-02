शिवसेना की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर; कहा- हमें अब 'शिंदे धड़ा' न कहें

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) शिवसेना प्रमुख बने रहेंगे. सीएम शिंदे की अध्यक्षता में मुंबई में हुई पार्टी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक (Shiv Sena National Executive Meeting) में कई फैसले लिये गए. बैठक में वीर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) को भारत रत्न देने (Bharat Ratna) का प्रस्ताव भी पारित किया गया. साथ ही यह मांग भी रखी गई कि स्थानीय भूमिपुत्रों को नौकरी में 80% का आरक्षण दिया जाए. राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) ने बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी दी. मालूम हो कि निर्वाचन आयोग ने बीते शुक्रवार को ही शिंदे गुट को ‘असली शिवसेना’ के रूप में मान्यता दी थी. इसके साथ-साथ आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह ‘तीर-कमान’ भी शिंदे गुट को आवंटित किया था. बैठक में पारित एक अन्य प्रस्ताव में संभाजी महाराज, वीरमाता जीजाबाई और अहिल्याबाई होल्कर को ‘राष्ट्रीय हस्तियों’ की सूची में शामिल करने की मांग की गई.

Today we held a meeting under the leadership of CM Eknath Shinde. Eknath Shinde will be the chief of our Shiv Sena party. We accept him as the leader of Shiv Sena: Maharashtra Industries Minister Uday Samant