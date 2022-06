Maharashtra Govt Oath Taking Ceremony: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) महराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की. देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि शाम साढ़े 7 बजे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद (Maharashtra New CM News) की शपथ लेंगे. फडणवीस ने कहा कि हमरे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया. राज्यपाल ने हमें साढ़े 7 बजे का समय दिया है. फडणवीस ने कहा कि मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने के लिए वो सबकुछ करूंगा जिसकी जरूरत होगी.Also Read - उद्धव ठाकरे: एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जो बिना इच्छा के CM बना और बागियों की 'चाल' का शिकार हो गया

"Eknath Shinde to be the Maharashtra Chief Minister, oath ceremony to be held at 7.30pm today," BJP leader Devendra Fadnavis announces in a joint press conference with Shinde pic.twitter.com/PiXv1I5nkU

— ANI (@ANI) June 30, 2022