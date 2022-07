नई दिल्ली: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद एक्टिव नज़र आ रहे हैं. वह आज बीएमसी के आपदा प्रबंधन (BMC Disaster Management) दफ्तर पहुंच गए. इस दौरान उन्होंने अफसरों से कई सवाल किए. सीएम एकनाथ शिंदे ने अफसरों ने बारिश और मुंबई में बारिश के बीच होने वाली बारिश की तैयारियों को लेकर जानकारी ली. इस वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे खड़े हुए हैं. और बात कर रहे हैं. एक अफसर उन्हें उनकी बातों का जवाब देते हुए दिख रहा है.Also Read - उद्धव ठाकरे की वजह से नहीं गई शिवसेना सरकार, बागी विधायक ने किया ये बड़ा दावा

एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं अफसरों से मिला हूं, इस बार बारिश के चलते मुंबई को होने वाली परेशानी से बचाना लक्ष्य है. हम इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं. बारिश के बीच हालात को सँभालने की पूरी कोशिश रहेगी. बता दें कि सीएम बनने के बाद अब एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं. वह मुंबई में कई जगहों पर देखा रहा है. वह आज बीएमसी दफ्तर पहुंच गए. सीएम के दफ्तर पहुँचने पर लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं. कई लोग इस पर तारीफ कर रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि देखते हैं कि इस बार बारिश से मुंबई को परेशानी होती है या नहीं होती है.

#WATCH | Mumbai: Maharashtra CM Eknath Shinde visits BMC Disaster Management Room and takes a stock of the situation following heavy rainfall here. pic.twitter.com/hfDvuGyXqJ

— ANI (@ANI) July 5, 2022