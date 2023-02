चुनाव आयोग के फैसले पर भड़के संजय राउत, कहा- यह 'लोकतंत्र की हत्या', पहले से इसकी उम्मीद थी

Shiv Sena Symbol: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे धड़े को बड़ा झटका दिया है. आयोग (Election Commission Of India) ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट को ‘असली’ शिवसेना (Shiv Sena) माना है. इसके साथ-साथ आयोग ने ‘तीर-कमान’ चुनाव चिह्न भी शिंदे गुट को आवंटित करने का आदेश दिया. चुनाव आयोग के इस फैसले पर संजय राउत का बयान आया है. संजय राउत (Sanjay Raut) ने निर्वाचन आयोग के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताया है.

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने का निर्वाचन आयोग का फैसला ‘लोकतंत्र की हत्या’ है. राउत ने कहा कि उनकी पार्टी ‘लोगों के पास जाएगी.’ राज्यसभा सदस्य ने कहा कि निर्वाचन आयोग का फैसला उम्मीद के मुताबिक था और उन्हें आयोग पर भरोसा नहीं था.