चुनाव आयोग सत्ता में बैठे लोगों का गुलाम, वह मुझसे शिवसेना को कभी नहीं छीन सकता: उद्धव ठाकरे

खेड़(महाराष्ट्र): शिवसेना (यूबीटी) के नेता (Shiv Sena UBT leader) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने पार्टी का नाम और चिह्न बागी गुट को आवंटित करने को लेकर रविवार को चुनाव आयोग (Election Commission) पर निशाना साधा तथा उसे (आयोग को) सत्ता में बैठे लोगों का गुलाम करार दिया. ‘शिवसेना’ नाम और इसके चिह्न ‘धनुष-बाण’ को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट के हाथों गंवाने के कुछ हफ्तों बाद उद्धव ने चुनाव आयोग को चूना लगाव आयोग बताते हुए कहा कि चुनावी संस्था उनके पिता दिवंगत बाल ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी को उनसे कभी नहीं छीन सकती.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह बाल ठाकरे थे जो उस वक्त बीजेपी के साथ खड़े थे, जब वह (भाजपा) राजनीतिक रूप से अछूत समझी जाती थी. उन्होंने पूर्व सहयोगी दल को महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का नाम लिए बगैर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने की चुनौती दी.

पूर्व मुख्यमंत्री ने रैली में भारी भीड़ जुटने की ओर इशारा करते हुए कहा, ”आपने(चुनाव आयोग ने) पार्टी का नाम और चिह्न हमसे छीन लिया, लेकिन आप शिवसेना को हमसे नहीं छीन सकते… पार्टी का नाम और चिह्न गंवाने के बाद उद्धव की यह पहली रैली थी.

शिवसेना (यूबीटी) के नेता ने रैली में उपस्थित लोगों से कहा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है. मैं आपका आशीर्वाद और समर्थन लेने आया हूं.