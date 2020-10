देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महानगरीय क्षेत्र में बिजली ग्रिड के फेल हो जाने के कारण बिजली की आपूर्ति ठप्प पड़ गई है. इस बाबत बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी BEST ने कहा कि ग्रिड के फेल हो जाने के कारण मुंबई के पूर्वी, पश्चिमी, ठाणे और उपनगर के कुछ हिस्सों में बत्ती गुल हो गई है. इससे कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यहीं नहीं बिजली आपूर्ति न हो पाने के कारण लोकल यातायात पर भी इसका प्रभाव पड़ा है. Also Read - Mumbai Local News: बिजली का तार टूटने से मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित

BEST Electricity ने अपने बयान में बताया कि टाटा कडुना स्थित ग्रिड के फेल हो जाने के कारण बिजली आपूर्ति में बाधित हुई है. कंपनी ने कहा कि उपभोक्ताओं को हुई असुविधा के लिए खेद है. हालांकि अपने बयान में कंपनी ने यह नहीं बताया कि वापस बिजली की आपूर्ति कब शुरू होगी. बता दें कि मुंबई के बांद्रा, माहिम और कोलाबा जैसे इलाकों में सुबह 10 बजे से ही बिजली गुल है.

Mumbai: Commuters seen waiting at Mulund Station as train services are disrupted due to power outage after a grid failure

BMC says, “it will take 45 minutes to 1 hour to restore the power supply.” pic.twitter.com/Dwjq4el7Hc

— ANI (@ANI) October 12, 2020