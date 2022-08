Sanjay Raut, Patra Chawl case, BJP, Sambit Patra, SHIV SENA, Mumbai, Maharashtra, ED: महाराष्ट्र के शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ चल रही पात्रा चॉल मामले की जांच और उनकी गिरफ्तारी को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपीने आज सोमवार को विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए सवाल पूछे हैं. बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, विपक्ष भ्रष्टाचार पर राजनीति कर रहा है, वह पूरा भारत देख रहा है. संजय राउत पात्रा चॉल मामले में शामिल हैं और विपक्ष उन्हें मोहरा बनाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है.Also Read - महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी

बीजेपी नेता संबित पात्रा ने विपक्षी दलों से सवाल करते हुए कहा, क्या भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचार की जांच करने वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा नहीं की जानी चाहिए? क्या ईडी को उन मामलों की जांच नहीं करनी चाहिए; जहां हजारों करोड़ का घोटाला हुआ? जहां तक संजय राउत और पात्रा चॉल का सवाल है, यह कोई ताजा मामला नहीं है, बल्कि 14-15 साल से चल रहा है. Also Read - 'गरीबों को दो वक्त का खाना मुफ्त मिल रहा'; क्या हमें PM को शुक्रिया नहीं कहना चाहिए? संसद में बोले BJP सांसद

संबित पात्रा ने कहा, संजय राउत में हक की भावना क्यों है? वह एक सांसद है. क्या इसका मतलब यह है कि उसके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? ये है न्यू इंडिया. लोगों की गाढ़ी कमाई का भ्रष्टाचार है, तो जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसकी जांच कराई जाएगी. Also Read - कांग्रेस का सरकार पर हमला- सिर्फ 92 लोगों के पास 55 करोड़ भारतीयों के बराबर धन, महंगाई से गरीबी बढ़ी

Should corruption not be investigated by various agencies meant to investigate corruption? Should ED not investigate cases where a scam of thousands of crores took place? As far as Sanjay Raut&Patra chawl is concerned, it’s not a fresh case but ongoing for 14-15 yrs: Sambit Patra pic.twitter.com/B5xkkmlk5i

— ANI (@ANI) August 1, 2022