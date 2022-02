Maharashtra News: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की पत्नी अमृता फडणवीस (Amrita Fadanvis) ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में अजब-गजब बयान दिया. उन्होंने कहा कि मुंबई में 3 फीसदी तलाक ट्रैफिक जाम की वजह से होते हैं. इ्सके पीछे का उनका तर्क यह है कि ट्रैफिक जाम में फंसने से लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते और उनका रिश्ता टूट जाता है. उनके इस बयान का एक वीडियो भी एएनआई पर जारी किया गया है.Also Read - नितेश राणे न्यायिक हिरासत में भेजे गए, 'सीने में दर्द' के चलते अस्पताल ले जाया गया

उनके इस बयान का मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर (Kishori Pednekar) ने जवाब दिया है और कहा है कि हमने कभी दावा नहीं किया कि मुंबई की सड़कें चिकनी हैं, सड़कें टूटती हैं तो तुरंत मरम्मत की जाती हैं और ट्रैफिक जाम के कारण लोग तलाक ले रहें हैं, यह बयान तो अजीब सा है. महापौर ने आरोप लगाया कि बीजेपी फिलहाल मुंबई को बदनाम करने के लिए प्रचार कर रही है. Also Read - Malegaon Blast Case 2008: कोर्ट में एक और गवाह पलटा, बोला- एटीएस ने RSS के नेताओं का नाम लेने के लिए मजबूर किया

#WATCH: BJP leader Devendra Fadnavis' wife Amruta Fadnavis says, "I'm saying this as common citizen. Once I go out I see several issues incl potholes,traffic. Due to traffic,people are unable to give time to their families & 3% divorces in Mumbai are happening due to it." (04.02) pic.twitter.com/p5Nne5gaV5

— ANI (@ANI) February 5, 2022