Maharashtra, देश में बेटियों के जन्‍म लेने पर लोग जश्‍न कम ही मनाते हुए दिखेंगे, लेकिन महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में एक परिवार नवजात बच्‍ची (newborn girlchild) को हेलिकॉप्‍टर (chopper) से अपने गांव ले जाने की व्‍यवस्‍था की. यह वाकया णे (Pune) के शेलगांव (Shelgaon) से सामने आया है. बेटी ने अस्‍पताल में जन्‍म दिया तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. पूरी फैमिली इतनी इतना खुश हुई कि नवजात बेटी को घर ले जाने के लिए किराए का एक हेलिकॉप्‍टर मंगवाया और इससे नवजात बेटी को लेकर अपने गांव पहुंचे. इस वाकये का यह वीडियो सामने आया है.Also Read - भगवान ने दी ऑन स्पॉट सजा! गहने चुराने मंदिर में घुसा शख्स, बाहर निकलने से पहले ही खिड़की में फंस गया, देखें Viral Video

To make our daughter’s homecoming special, we arranged a chopper ride worth Rs 1 lakh. We did not have a girl child in our entire family, said the father

(Pic source: Family) pic.twitter.com/K3Pd4rSkbL

— ANI (@ANI) April 5, 2022