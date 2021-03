Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के नवी मुंबई के बेलागंज इलाके से पुलिस ने एक हैवान पिता को गिरफ्तार किया है. पिता अपनी दो मासूम बच्चियों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता था. बड़ी बेटी के साथ वह बलात्कार करता था तो वहीं छोटी बेटी के साथ छेड़खानी किया करता था. बेटियों ने पुलिस को जो आपबीती सुनाई है, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है. Also Read - Viral Video: कोरोना जो न कराए! शादी समारोह के बीच पहुंची पुलिस तो दुल्हन को लेकर ऐसे भागा दूल्हा, गांठ भी...

पुलिस अधिकारी ने बताया है कि नवी मुंबई पुलिस स्टेशन में दो नाबालिग बच्चियों ने अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. वह बेटियों का यौन शोषण करता था और उन्हें धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा. पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक बच्ची के दिए बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. Also Read - Mumbai Local Latest News: नाइट कर्फ्यू की वजह से क्या बदल जाएगी मुंबई लोकल की टाइमिंग? रेलवे ने दी यह अहम जानकारी....

Maharashtra: A man arrested in Navi Mumbai for allegedly thrashing, sexually assaulting & threatening his 2 minor daughters Also Read - Maharashtra Corona Guidelines: महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश, मास्क न पहनने वालों की खैर नहीं..

“One of the victims came to police station to file complaint. Based on her statement, we filed two complaints. Investigation underway,” said police(30.03) pic.twitter.com/XTpDEJ0Y5f

